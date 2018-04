MARIA LUISA BRUSCHI

È tornata alla Casa del PadreLo annunciano le figlie Teresa con il figlio Federico e Maria Sole con Stefano e i figli Sofia, Cesare, Giovanni.Il S. Rosario sarà recitato lunedì 2 aprile alle ore 21.00 nella chiesa di San Bartolomeo.La Santa Messa sarà celebrata martedì 3 aprile alle ore 10.30 presso la stessa chiesa.1 aprile 2018Ï Giorgio e Maddalena BarbieriÏ Edoardo e Giovanna SquarciaÏ Angelo, Luciana Furlotti e famigliaÏ Francesca e Massimo RocconÏ Giovanni Pinardi e Stefano SquarcinaRita, Dialma e Maria Vittoria partecipano con affetto al dolore di Teresa e Maria Sole per la perdita della cara mamma1 aprile 2018Maurizio con Carlotta e Pierfrancesco, Ilaria con Antonio e Matteo si stringono con affetto a Maria Sole per la perdita della sua cara mamma1 aprile 2018Adamo Stefano e Maria Elisa si stringono affettuosamente a Maria Sole e Teresa nel dolore per la perdita della cara signora1 aprile 2018Rosaria ed Elisabetta con le loro famiglie partecipano con affetto al grande dolore di Teresa, di Maria Sole e delle loro famiglie per la perdita della carissima mamma1 aprile 2018Viarda e Massimo con Alessandra, Annalisa e Alberto partecipano al dolore di Teresa e Maria Sole per la perdita della mamma1 aprile 2018Paola e Marco Alessandrini sono vicini a Maria Sole e Maria Teresa per la perdita della mamma1-4-2018