SAVINO PORTA

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 97Con profonda tristezza lo annunciano la figlia Mariangela con Roberto, la signora Anna, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 3 aprile alle ore 11 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Sivizzano, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 20,30 nella chiesa di Sivizzano.Si ringraziano tutti coloro che in qualsiasi modo sono stati vicini.1 aprile 2018Ï Ferdinando Magri e famigliaÏ Ferrari Angelo e famigliaLa nipote Maria con Romano, Roberto, Massimo e rispettive famiglie sono vicine a Mariangela e Roberto per la perdita del caro1 aprile 2018Antonio, Celestina e famiglie sono vicini a Mariangela per la perdita del caro1 aprile 2018Tina, Gino e figli, Gigi, Luisa, figli e familiari tutti partecipano al dolore di Mariangela e Roberto per la perdita dello zio1 aprile 2018Renata, Angelo, Maria Serena e Manuela sono vicini a Mariangela e Roberto per la perdita del caro zio1 aprile 2018Mauro Marina Conti e famiglie partecipano al dolore di Mariangela e Roberto per la scomparsa del caro1 aprile 2018