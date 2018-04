DORINA PAZZONI

«Eri un piccolo uccellino con la forza di una leonessa.»E' mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il figlio Claudio con Marzia, Silvia e Nicolas con Alessandro.I funerali si svolgeranno martedì 3 aprile alle ore 14 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa di Scurano indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato nella stessa chiesa lunedì 2 aprile alle ore 20,00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 aprile 2018Ï Mario, Paola, PiaÏ Elsa, Fabri, Dori, ClaudioÏ Fam. Guido MattioliÏ Domenico, Elisa e SebastianÏ Massimo, Monica, Cristian, MattiaÏ Valter, Daniela, OrlandinaIl Fondo di Solidarietà «R.Barilla», il Cral Aziendale, il Gruppo Medaglie D'Oro della Società Barilla a nome di tutti i Soci, partecipano al lutto di Claudio Iemmi per la perdita della madre1 aprile 2018La direzione dello stabilimento Barilla di Pedrignano unitamente a tutto il personale partecipa al lutto che ha colpito il collega Claudio Iemmi per la scomparsa della madre signora1 aprile 2018La Società Barilla esprime sentimenti di solida e partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Claudio Iemmi per la perdita della madre signora1 aprile 2018Ciaosarai sempre con noi.Graziella, Graziano, Rosaura.1 aprile 2018Uniti nel dolore vi abbracciamo forte per la scomparsa della caraMonica, Eugenio e Umberto, Susanna, Lucio e Tommaso, Gisella e Salvatore.1 aprile 2018