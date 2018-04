BIANCA MARIA POLETTI

Ci ha lasciato troppo presto lasciando un grande vuotoNe danno il triste annuncio il marito Gianni, l'adorato figlio Maurizio con Alina e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 3 aprile con partenza alle ore 9,45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale Famiglia di Nazareth indi al cimitero della Villetta.Il S. Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla cognata Elda, al medico curante dott.ssa Beatrice Gorreri, al dott. Artoni e a tutto il personale medico e paramedico della Clinica Geriatrica Stroke.1 aprile 2018Ï Fam. Giuseppina e Angela BoniniÏ Fam. Gianni, Giuliana, Nadia e Daniele GorreriÏ Ferrari MassimoÏ Bartoli Elda e figliÏ Bertinelli Davide e FrancescaÏ Clara e IreneÏ Bartoli Walter e famigliaÏ Linda e AndreaÏ Ivana e famigliaLa cognata Vanda e le nipoti Roberta, Ileana e Monia con le rispettive famiglie sono vicine a Gianni e Maurizio per la perdita della cara1 aprile 2018La cognata Alda si stringe con affetto al dolore di Gianni e Maurizio per la perdita della cara1 aprile 2018Ciaoci mancherai tanto.Il tuo sorriso rimarrà sempre nei nostri cuori.Roberto, Piermaria e Veronica.1 aprile 2018Ciaopersona cara bella e speciale.Nel dolore ora e sempre vicini a Gianni e Maurizio.Marta, Marco, Valentina.1 aprile 2018Liliana, Maurizia e famiglia partecipano al dolore di Gianni e Maurizio per la perdita della cara1 aprile 2018