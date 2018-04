MARIA PAGANUZZI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio, i figli: Renato, Rodolfo, Anna e Luciano; i generi, le nuore, i nipoti, la sorella, i parenti tutti.I funerali avranno luogo: domani alle ore 10.15 partendo dall'ospedale S.Maria di Borgo Val di Taro, per la chiesa parrocchiale di Bardi, ove alle ore 11.00 si svolgerà il rito funebre, indi al cimitero di Chiesabianca.Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa di Bardi, questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.Non fiori ma opere di bene.Un sentito ringraziamento al medico curante Dott. Luigi Solari.I familiari, inoltre, intendono ringraziare l'amico Dott. Giacomo Solari, tutto il personale medico ed infermieristico del reparto «Chirurgia» dell'ospedale S.Maria di Borgotaro per le amorevoli cure prestate, la disponibilità, la gentilezza e per aver creato un ambiente familiare per la loro cara.1 aprile 2018Ï Lions Club Bardi ValcenoGina, Sonia ed Antonia sono vicine ai familiari nel ricordo affettuoso della cara zia1 aprile 2018I dipendenti della ditta Rossi s.r.l. partecipano al dolore di Renato e familiari per la perdita della cara mamma1 aprile 2018