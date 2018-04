VITTORIO PESCI

«Sempre si prodigò per il benessere dei suoi cari.Esempio di altruismo e di bontà infinita.Lascia di sé un dolcissimo ricordo.»Ci ha lasciatoNe danno il triste annuncio il fratello Leonardo con Rosalba, gli zii Giovanni e Quirino, i cugini ed i parenti tutti.Per chi volesse salutarlo, da lunedì 2 c.m. alle ore 14 il caro Vittorio sarà nella Sala del Commiato del S.Mauro Abate.I funerali avranno luogo martedì 3 c.m. alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato per la Chiesa Parrocchiale di Mezzano Rondani, indi al locale cimitero.Il S.Rosario sarà recitato lunedì sera alle ore 20.30 nella Chiesa Parrocchiale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori, ma opere di bene.1 aprile 2018Ï Guasti Corrado e fam.Ï Bruna e Paolo FerrariÏ Giorgio e Fermo TambiniÏ Pina e Barbara BelluzziÏ Giuseppe Sicuri e famigliaÏ Famiglie Franco, Paolo, Lucia e GinevraÏ Roberta, Franco RizzoliLo zio Giovanni con i figli Marco, Roberto, Carlo e rispettive famiglie sono vicini ai cugini Leonardo e Rosalba per la perdita del caro1 aprile 2018Gli zii Quirino e Silvia con Giuliana e Giuseppe, ricordano con affetto il caro1 aprile 2018Il consiglio e i soci del Consorzio Serraglio Grande e Serraglio Piccolo si uniscono al dolore di Leonardo e Rosalba per la dolorosa perdita del carostimato consigliere ed amico.1 aprile 2018La famiglia Stefano Magnani commossa si unisce al dolore di Leonardo e Rosalba per la perdita del caroamico di sempre.1 aprile 2018L' Azienda Agricola Soulaimane partecipa al lutto di Leonardo e famiglia per la scomparsa del caro1 aprile 2018Paola Rita Remo sono vicini a Leonardo e Rosalba per la perdita del caro1 aprile 2018La famiglia Claudio Rondani si unisce al dolore di Leonardo e Rosalba per la perdita di1 aprile 2018Nel ricordo del carosiamo vicini a Leonardo e Rosalba.Le famiglie Giuseppe e Lorenzo Tosi.1 aprile 2018Siamo vicini a Leonardo e famigliari per la perdita del caroFamiglia Maria e figli Zappavigna.1 aprile 2018I soci e il casaro della Latteria Sociale delle Ghiaie, sono vicini ai famigliari per la perdita del caro socio e fondatore1 aprile 2018