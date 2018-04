GIUSEPPE FORNI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio le figlie Antonella e Lorenza, i nipoti Davide, Fabio,Lorenzo, Pietro e Alessia, il cognato, Nicola, Irina, parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 4 aprile alle ore 9.00 presso la chiesa parrocchiale di San Marco, indi per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico in particolare ai Dott. Moine e Baci della Casa di Cura «Città di Parma»3 aprile 2018Ï Famiglie Ernestina, Celestina, Ermes OllariHai scalato tante montagne, mai difficili come questa, ora riposa in paceGrazie per il tuo immenso amore.Antonella, Lorenza e i tuoi adorati Davide, Fabio e Lorenzo.3 aprile 2018Gli zii Bruno e Paola con Angela e Federica sono vicini a Lorenza e Antonella per la perdita del caro3 aprile 2018