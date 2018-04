BRUNO CANNI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio la moglie Elide, il figlio Maurizio con Elisabetta, i cari nipoti Matteo e Marco, il fratello Sergio, la sorella Albina, i nipoti, consuoceri e parenti tutti.Il funerale avrà luogo mercoledì 4 aprile alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per il Duomo di Colorno, indi si proseguirà per il cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nel Duomo di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano per la professionalità, sensibilità dimostrate e cure prestate il dott. Snelli, il prof. Volpi, il dott. Fallarino e il dott. Bertini.Un grazie ai militi della Pubblica Assistenza di Colorno e al personale infermieristico del Centro Cure di Langhirano per la loro disponibilità.Non fiori ma opere di bene.3 aprile 2018Ï Famiglia Lelio AffanniÏ Famiglia Alberto RossiÏ Cesarina, Enore CoelliÏ Patrizia, Angelo IselleÏ Maria Teresa CoelliÏ Famiglia Maurizio FerrariÏ Enrica Morini e famigliariSergio, Maria, Alessandro e Federica si stringono con affetto a Elide, Maurizio e famiglia per la perdita del caro3 aprile 2018I tuoi grandi valori di vita rimarranno indelebili nei nostri cuori.Arrivederci in Paradiso.Ciao zioMassimo, Monica con Fabrizio, Andrea e Fabio.3 aprile 2018Siamo vicini a Elide, Maurizio e famiglia per la perdita del caroI cugini Silvana, Renato, Marina con le rispettive famiglie.3-4-2018La Società Rugby Colorno, a nome di tutti i dirigenti, collaboratori, allenatori, giocatori e personale della Club House, è vicina a Maurizio, Matteo, Marco e famigliari in questo doloroso momento per la scomparsa del papà e nonno Sig.3 aprile 2018Anna Maria, Anna, Marco, Alberto abbracciano l'amico Maurizio, Elide e famiglia e piangono con loro il caro3 aprile 2018Le famiglie Eugenio e Dino Zantelli commossi sono vicini ai familiari per la perdita del loro caro3 aprile 2018Titolari e collaboratori della Zec Spa si uniscono al dolore della famiglia Canni per la scomparsa del signor3 aprile 2018