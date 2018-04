IDA RASTELLI

Ora è con Lodovicodi anni 86Lo annunciano i figli Gianni, Luciana con Pietro e suor Ilaria, Giorgia con Michele e Riccardo, la sorella Gina e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, mercoledì 4 aprile, alle ore 10.30 partendo dalla Casa di Cura «Città di Parma» per la chiesa parrocchiale del Corpus Domini, indi per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al dott. Cecchini , ai medici e paramedici del reparto di Chirurgia 4° piano ala Ovest dell'Ospedale Maggiore e al reparto di Medicina del Prof. Guariglia della «Città di Parma» per le premurose cure prestate.3 aprile 2018Ï Franca RizzoliÏ Valerio e AdrianaÏ Dario e PatriziaLorella con Michele, Veronica e Riccardo, il papà Dante con Annunziata e Manuela sono vicini ai cari della signora3 aprile 2018