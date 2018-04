INES SALATI

Ha raggiunto il suo Bruno la nostra adorata mammadi anni 96Lo annunciano i figli Franco con Manuela, Tiziana con Nico, gli adorati nipoti Stefano con Enrica e Davide.Il funerali si svolgeranno mercoledì 4 aprile con partenza alle ore 10.15 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Patrizio indi al cimitero di Marore.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 aprile 2018Ï Elisa con Emanuele, Tommy, Giachi e BeaÏ Silvana e Federica RossiÏ Fausto, Patrizia Aimi e famiglieÏ Maria Adorni e famigliaÏ Flavio Pellicelli e famigliaper sempre ti saremo grati dell'amore che ci ha regalato.I tuoi figli Franco e Tiziana.3 aprile 2018I condomini e l'amministratore del Condominio di Via Sartori, 23 partecipano al dolore dei familiari per la perdita della cara3 aprile 2018Carati ricorderemo sempre.Virginio e Lina.3 aprile 2018Roberta, Stefania, Michele sono vicini a Tiziana e Franco in questo triste momento per la perdita della cara mamma3 aprile 2018Paola, Maurizio, Luca e famiglie sono vicini a Tiziana, Franco e familiari per la scomparsa della cara mamma3 aprile 2018