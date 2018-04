CROCE

I famigliari tutti annunciano la morte di VINCENZO SANTORO



di anni 94



I funerali avranno luogo oggi, mercoledì 4 aprile alle ore 14.00 partendo da Villa Matilde-Felino, per la chiesa di Calestano, indi per il Tempio di Valera.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



La famiglia ringrazia la Dott.ssa Spurio Salvi per la disponibilità e le attenzioni profuse e tutto il personale di Villa Matilde.



Non fiori, ma offerte all'Assistenza Pubblica di Calestano. Calestano, 4 aprile 2018



La famiglia Antonio Fabiano, Marco Fabiano, Alessandro Fabiano, Michele Fabiano sono vicine alla famiglia Santoro per la perdita del loro caro VINCENZO Calestano, 4 aprile 2018



La Direzione e le Maestranze della Società G.E.A.F. S.p.A. sono vicine a Dora e Famiglia per la perdita del caro VINCENZO Calestano, 4 aprile 2018