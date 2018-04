LINO CORRADI

E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, le figlie Patrizia con Carlo e Federica con Gregorio e Giordano, il fratello Guido, le cognate e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 5 aprile con partenza alle ore 15 dalla Sala Commiato di Viale Villetta 16/a per la chiesa di San Bernardo degli Uberti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 aprile 2018Ï Pasquale e Luca BaldiÏ Famiglie Farina Angela e FrancoÏ Ugo Leoni e famigliaÏ Fam. Paolo e Lella CoràÏ Mirella e Corrado CorradiÏ Fam. Bruno MistraliÏ Lina CorradiÏ Mera e figlieÏ Carlo CorradiÏ Fausto RigoniÏ Danilo MariottiÏ Romana ed AgostinoNella, Nunzia, Lella si stringono con affetto ad Anna, Patrizia e Federica per la perdita del caro4 aprile 2018In questo triste momento siamo vicini a Federica per la perdita del padree porgiamo sentite condoglianze.Romano, Anna, Giordano, Nicola e Raffaella.4 aprile 2018I condomini e l'amministratore del condominio «San Paolo» di Via Affanni 4 partecipano al lutto dei familiari e porgono le più sentite condoglianze per la perdita del signor4 aprile 2018