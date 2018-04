EBE RONCHINI

È tornata alla Casa del Padredi anni 101L'annunciano i figli Luciano e Ercole, le nuore Iris e Viarella, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 6 aprile alle ore 10,00 partendo dall'abitazione in Via C.A.Dalla Chiesa n. 2 per la Chiesa e il cimitero di Noceto.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Ivano Maccari e alla Sig.ra Tina per le cure prestate.5 aprile 2018Ï Fabio Fecci e famigliaÏ Mino Borelli e famiglieÏ Papy, Rudy e figliÏ Cesare ed ErmelindaÏ Fam. Gianni e Pietro PelagattiÏ Fam. Mario PompiniLa cognata Giulia Merello Barusi con i figli Angela, Stefano, Rita e famiglie commossi si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara5-4-2018Le famiglie Sani e Tedaldi sono vicine a Luciano, Leonardo e Andrea per la perdita della cara5 aprile 2018I soci e il casaro della Latteria Sociale La Nuova Speranza sono vicini a Luciano e famigliari per la perdita della mamma5 aprile 2018Roberto, Grazia, Graziella, Luigi, Antonella, Carlo, Elena sono vicini a Ercole e Viarella per la perdita della mamma5 aprile 2018Con profonda commozione Andrea Guazzo Gerardi, unitamente alla moglie Cristina ed alle figlie Anita e Alessandra, partecipa al lutto di Luciano e famiglia per la perdita della cara mamma5 aprile 2018