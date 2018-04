IMELDE CANALI

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano la sorella Anna con Luigi, le cognate Maria e Memi, nipoti e parenti tutti.Il funerale avrà luogo sabato 7 aprile alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Cristo Risorto (via Venezia) indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 aprile 2018Ï Famiglia Pierina ed Emilio ZoppiÏ Erio e MariaÏ Paolo e StefanoÏ Luciana e Bruno TruzziÏ Paolo, AdeleÏ Famiglie Zina Anna e Tiziana RasoriÏ Ivan, Fabien, LellaPippo Robuschi partecipa profondamente commosso al dolore dei familiari per la perdita della carissimache rimarrà sempre la mia seconda madre.6 aprile 2018I condomini e l'amministratore del «Condominio dei Pioppi» di Via Paradigna 14 partecipano al lutto dei familiari e porgono le più sentite condoglianze per la perdita della signora6 aprile 2018