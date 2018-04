ELSA VANINI

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano i figli Roberta con Francesca e Alessandro, Stefania con Roberto, Andrea, Elena, Marco con Barbara, Luca, Lorenzo e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 7 aprile alle ore 9.00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in Piazzale 7 Fratelli Cervi, indi per il Cimitero di Noceto.Questa sera alle ore 19.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 aprile 2018La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Marco Gervasoni per la perdita della madre signora6 aprile 2018Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla», ed il Cral Aziendale della Società Barilla, a nome di tutti i Soci, partecipano al lutto di Marco Gervasoni per la perdita della madre6 aprile 2018Enrica e Gianni con Luciana ed Andrea sono vicini a Roberta, Stefania e Marco per la scomparsa della mamma signora6 aprile 2018