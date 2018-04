GIOVANNI BIOLZI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Gabriella con Barbara, Gaia e Asia, la sorella Adele con Francesco, Cristina e Jean con Stefania.I funerali avranno luogo sabato 7 aprile partendo alle ore 9.45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Patrizio indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa Parrocchia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 aprile 2018Anna Maria e Gian Carlo con Ilaria e Massimo si uniscono al dolore di Gabriella e famigliari per la perdita dipersona buona e gentile.6 aprile 2018Ciaoun ultimo saluto ad un grande amico di Cavazzola.Domenico Alfieri e fam.6 aprile 2018