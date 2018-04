CLELIA BARATTA

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio la nuora Maddalena, i nipoti Monica, Carlo, Luca e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato, 7 aprile alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in Cirone per la chiesa parrocchiale indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Cirone.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Violetta e Alessandro per le amorevoli cure prestate.6 aprile 2018