ENRICO FACCINI

È mancata l'anima buona diNe danno il triste annuncio il nipote Ennio con Nicoletta insieme a Davide ed Elisa.I funerali avranno luogo domani sabato 7 aprile alle ore 10.00 partendo da Villa Parma per la chiesa di Vicofertile indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 preso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Si ringraziano il medico curante Dott.ssa Elisa Rasori, il Dott. Fisichella e tutto lo staff della Clinica Geriatrica dell'Ospedale Maggiore per le amorevoli cure prestate.Un grazie di cuore a Giulia e Sonia.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma donazione per l'associazione Mac.6 aprile 2018Ï Cinzia Stocchi e famigliaÏ Bonati Marco e famigliariÏ Famiglia GentileRicordano con affetto lo ziola nipote Luisa con il marito Carlo, e le si stringono attorno i figli Michela e Cristiano con Davide ed Eliana e i nipoti Eleonora e Tiziano.6 aprile 2018Affranti per la dolorosa circostanza, partecipiamo al dolore dei familiari.La nostra famiglia vi è vicina.Ciaoresterai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi più cari.Olga, Gilian, Alberto, Teresa e il tuo «bestione» Cuki.6 aprile 2018Paola, Andrea e Maurizio Maccari, presidente del Movimento apostolico ciechi gruppo diocesano di Parma, i soci e gli amici dolorosamente colpiti dalla perdita del carissimolo vogliono ricordare a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua bontà e disponibilità.Sarai sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghiere.Movimento apostolico ciechi.6 aprile 2018