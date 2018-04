LILIES ZANACCA

«Riponi la tua fiducia nel Signoreed egli avrà cura di te»Ci ha lasciati la nostra caraLo annunciano la sorella Franca, le cognate Paola ed Adua con i figli e le rispettive famiglie.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale di Vicofertile.Il rito funebre avrà luogo domani, sabato 7 aprile alle ore 13.30 nella stessa chiesapartendo dalla Sala del Commiato Cof.di Viale Villetta 16.La cara salma riposerà nella cappella di famiglia al cimitero di Valera.Un sincero e sentito ringraziamento al medico curante Dott. Giorgio Fiorini per la professionalità e la preziosa disponibilità con cui ha assistito la nostra cara Lilies.Un grazie di cuore a Franca per l'amorevole presenza al nostro fianco.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 aprile 2018Ï Fam. Chierici-MedianiÏ Famiglia Friggeri, Savina, Dina, LionellaÏ Silvana Bellini e famigliaÏ Fam. Enzo Limoni e MinaÏ Anna e Carlo BertolettiÏ Maria, Massimiliano e SimonaÏ Mariangela MedioliÏ Angela Pessina e Linda CantoniÏ Fam. Giorgetto GiuffrediDolcissimacustodiremo nel nostro cuore il prezioso ricordo di una vita passata insieme.Grazie per esserci sempre stata, ci mancherai davvero tanto.I tuoi nipoti Stefano, Andrea, Cecilia e Susanna.6 aprile 2018I collaboratori tutti di I.R.O.P. di F.lli Zanacca, sinceramente addolorati, partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa della cara Sig.rapersona gentile e sempre disponibile per gli altri.6 aprile 2018Franca, Roberta e Lorenzo Panizzi sono vicini a Franca, Adua, Paola e familiari per la scomparsa della cara6 aprile 2018