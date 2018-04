ELIDIA FERRARI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio il marito Jones, la figlia Giovanna con Claudio, gli adorati nipoti Michele con Francesca, Andrea con Alice, i consuoceri Carmen e Franco, i parenti tutti.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa Famiglia di Nazareth.I funerali si svolgeranno sabato 7 c.m. alle ore 14.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Famiglia di Nazareth indi al cimitero di Fontevivo.6 aprile 2018Franco e Carmen, Cristina e Roberto, Giulia e Maurizio partecipano a dolore dei famigliari per la scomparsa della cara6 aprile 2018I nipoti Gaetano, Roberto e Giovanni con rispettive famiglie e la cognata Giuliana sono vicini a Iones e Giovanna per la perdita della cara6 aprile 2018Antonella, Daniela, Elena, Gigliola, Isa, Genny, Joanna, Maria, Mariagrazia, Marialda, Marzia, Nadia, Patrizia e Roberta sono vicine a Giovanna e famiglia per la perdita della cara mamma6 aprile 2018Angela, Eleonora, Paolo, Luca e Filippo sono vicini a Jones, Giovanna e famigliari per la perdita della cara6 aprile 2018