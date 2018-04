GIANNI RANZIERI

Le anime belle non muoiono mai, restano in ogni meraviglia del mondo.Per questo non ci hai lasciatodi anni 81Lo annunciano la moglie Paola, il figlio Davide, le nipoti Zoe, Valentina e Greta e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 9 aprile alle ore 10.30 partendo dall' Ospedale Maggiore per la chiesa di Marore indi al cimitero di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 aprile 2018Ï Latteria 65Sei solo andato un pò più avanti ma non mi hai lasciato, perchè sei la parte migliore di megrazie di tutto e ora stai con Lele, con i vostri adorati cani, recuperate il tempo vostro.Davide.6 aprile 2018«Ovunque sei, se ascolterai, accanto a te mi troverai, vedrai lo sguardo che per me parlò e la mia mano che la tua cercò».Grazie per avermi insegnato tutto, sarai sempre il mio amico per la pelle.CiaoValentina.6 aprile 2018Il cognato Lino, la cognata Rommi con i figli Matteo, Silvia, Amerigo e rispettive famiglie sono vicini a Paola, Davide e Valentina in questo triste momento per la perdita del caro6 aprile 2018I cognati Anna e Flavio con i figli Aurelio, Michele e Alessandro con le rispettive famiglie sono vicini a Paola, Davide e Valentina per la perdita del caro6 aprile 2018Cinzia, Moreno e famiglie sono vicini a zia Paola, Davide e Valentina per la perdita dello zio6 aprile 2018la tua morte inattesa e rapida lascia un grande vuoto nei nostri cuori.Giuliana, Gianni, Andrea.6 aprile 2018Angela è vicina con affetto a Davide per la perdita del papà6 aprile 2018Corrado Cocchi con Laura, Daniele, Silvia e Giulia si uniscono al dolore di Paola, Davide e Valentina per la scomparsa del caro cugino6 aprile 2018