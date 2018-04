NELLA TERENZIANI

È tornata alla Casa del Padredi anni 92Ne danno il triste annuncio la figlia Angela con Marco, Federico e Riccardo, il nipote Davide con Roberto, le sorelle, i cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 7 aprile alle ore 14.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di Maria Immacolata in via Casa Bianca indi per «Il Tempio» di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.7 aprile 2018Ï Famiglia MazzocchiÏ Mauro Galli e fam.Ï Maria Teresa Galli e fam.Ï Paolo e Giovanna SchenardiÏ Ronchei Renzo, Milena e FedericaÏ Fam. DelgranoCiaocarissima cugina, ti porterò sempre nel cuore.Franca, Adriano e famiglia.7-4-2018Le famiglie del Condominio di via Gibertini, 22 sono vicini ad Angela per la morte della sua carissima mamma7 aprile 2018Corrado con Cinzia, Flavia con Jacopo, Gabriella con Mauro, Giorgio con Laura, Massimo con Monica, Pinuccia con Claudio, Roberto con Loretta, Saverio con Pinuccia partecipano commossi al dolore di Angela per la perdita della cara mamma7 aprile 2018Partecipiamo al dolore di Angela per la scomparsa dell'amata mammaErminio, Massimo, Roberta e famiglie.7 aprile 2018Tonino, Silvana, Lara e famiglia sono vicini ad Angela e familiari per la perdita della cara7 aprile 2018