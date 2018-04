GIULIO ANDREONI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 99Ne danno il triste annuncio il figlio Eleano, i nipoti Luciano e Rita con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 9 aprile alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di S. Lazzaro e si proseguirà per il cimitero di Noceto.Il S. Rosario sarà recitato domenica 8 aprile alle ore 19.30 nella Chiesa di S. Lazzaro.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Marco Bisi per le cure prestate.7 aprile 2018Ï Famiglie Bagatti Davide e DanieleI cugini Rita, Maurizio, Mirko e Matteo sono vicini con affetto a Eleano per la perdita del papà7 aprile 2018