ELSA PIOLI

Si è spenta nalla Pace del Signoredi anni 89Ne danno il triste annuncio il marito Aldo, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 9 aprile alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in Bosco per la chiesa parrocchiale di San Lorenzo, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 nella chiesa di Bosco.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medcio curante Dott. Daniele Cattani e a Rina per la preziosa vicinanza.7-4-2018Ciao ziaBettina, Lella, Rosa, Gianluca, Federico, Carlotta, Nicola e Corrado.7 aprile 2018Enrica e Ivaldo con Federico e Marco si uniscono al dolore dello zio Aldo per la perdita della cara zia7 aprile 2018Anche se lontana dai nostri occhi, resterai per sempre nei nostri cuori.Ciaograzie...Marco e Susanna.7 aprile 2018