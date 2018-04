LINA MONTAGNA

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio i nipoti Fernando, Wilma, Tiziana e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 9 aprile alle ore 10 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Vicofertile indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 in chiesa a Vicofertile.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 aprile 2018Ï Rina, Claudio e fam.Ï Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Maria e AmosÏ Gianfranco e Annamaria BigiPietro, Emilio e rispettive famiglie ricordano la cara zia8 aprile 2018L'amministratore e i condomini del Condominio Malvina di Vicofertile partecipano al grande dolore della famiglia Montali- Ferrari per la scomparsa della signora8 aprile 2018