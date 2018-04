EGIDIO GRASSI

Ha raggiunto la sua Mariadi anni 79Lo annunciano la figlia Ivana con Renato, il nipote Riccardo, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani lunedì 9 aprile alle ore 10,15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rosario, indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Aiello, a tutto il personale medico e paramedico del reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Maggiore di Parma e alla CRA Bonzani di Varano de' Melegari.Un grazie di cuore a tutti i parenti ed amici che gli sono stati vicini durante la sua malattia.No fiori ma offerte all'Associazione Italiana Rene Policistico.8 aprile 2018Ï Mambrioni Romano e RosannaÏ Famiglia ZanelliCondomini e amministratore del condominio Volturno Via B. Ferrari si uniscono al lutto della famiglia per la improvvisa e dolorosa scomparsa del caro8 aprile 2018