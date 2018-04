 CORRADO CAPELLI 

di anni 80Nella vita sei stato un grande esempio d'Amore, generosità e coraggio; un marito meraviglioso che ogni donna vorrebbe avere, uno zio amorevole come un padre e sempre presente, un amico prezioso.Il tuo valore è nei nostri cuori e lì sarà per sempre.Grazie di cuore per tutto l'Amore che ci hai donato.Ci mancherai tanto.La moglie Alida, le adorate nipoti Elisa e Lara, i cognati Walter, Silvano, Huguette.Si uniscono all'immenso dolore il fratello Valentino e la nipote Silvia.I funerali si svolgeranno lunedì 9 aprile alle ore 15.00 partendo dalle Nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in Via delle Basse, 1/G per la chiesa parrocchiale di Collecchio e si proseguirà per il Tempio di Valera.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: Domenica 9.00/12.00 e 15.00/19.00; Lunedì dalle 8.30 in poi.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 aprile 2018Ï Rina VenutiÏ Lucia, Monica MedioliÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Guido, Bruna, Stefano, Patti, Amedeo MariaÏ Fam. Zinelli, RolliÏ Famiglie ViettaÏ Famiglia Giancarlo SirocchiÏ Circolo «Il Colle»Ï Giovanna, Sandro, Paolo GardelliÏ Giorgio, Rossella, Edoardo AcerbiSei stato la nostra pace.Grazie Zio per la tua immensità.Grazie Zio per il tuo esempio di Vita che noi porteremo avanti ogni giorno con te, per te, in te.CiaoElisa e Lara.8 aprile 2018Carosarai sempre nei nostri cuori.Ci mancherai...Valentino e Silvia.8 aprile 2018Francesca e Barbara sono vicine a Lara, Elisa e famiglia per la perdita del caro8 aprile 2018Lella e Tino con Francesca e Lorenzo si uniscono commossi al dolore di Alida e famigliari per la perdita del carissimo amico8 aprile 2018