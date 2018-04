GUIDO PAPPANI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio i figli Giorgio con Paola, Ileana con Adriano, i nipoti e pronipoti, il fratello Gianni con Wanda e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 9 aprile alle ore 14.45 partendo dall'abitazione per la Chiesa del Cristo Risorto indi per il Cimitero di Ugozzolo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.00 presso la stessa Chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Paolo Elgorni Basevi e a Leah e Nina per le amorevoli cure.8 aprile 2018Ï Famiglia Enzo PappaniÏ Fabrizio e Silvana AndreaniÏ Gabriella, Rossana e Isabella BolognesiÏ Duilio e Daniela BenecchiÏ Massimo, Giacomo e fam.Ï Luciano Povesi e famigliaÏ Famiglia Pappani Ivo e figliMatteo, Manuel e Davide con le rispettive famiglie sono vicini a Marco e famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa del nonno8 aprile 2018Il fratello Gianni con Vanda e rispettive famiglie si stringono al dolore di Ileana e Giorgio e famiglie per la perdita del caro papà8 aprile 2018I nipoti Franco e Gina Zoni con le rispettive famiglie si uniscono al dolore dei cugini Ileana, Giorgio e famiglie per la scomparsa del papà8 aprile 2018Ciaoti ricorderemo sempre con affetto.Remo, Ada e famiglia.8 aprile 2018Paolo Moglia e tutto lo staff ditta VAL.FE.R. SRL si stringono all'amico Giorgio in un unico abbraccio per la scomparsa del caro papà8 aprile 2018Titolari e amici del bar «Area 51» si stringono alla famiglia per la perdita del caro8 aprile 2018Franca e Maria Pia Pini partecipano commosse al dolore dei familiari per la perdita del loro caro signor8 aprile 2018Rosanna, Giancarlo Barigazzi sono vicini a Giorgio e Ileana per la perdita del caro8 aprile 2018Giovanni e Manuela con Ilaria sono affettuosamente vicini a Giorgio e famiglia per la perdita del caro8 aprile 2018I dipendenti e i collaboratori della ATS2000 Srl partecipano commossi al dolore di Giorgio e Ileana per la scomparsa del caro8 aprile 2018