ALBERTO CONTI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 78Lo annunciano le sorelle Anna Maria con Ivano, Renata con Giorgio e Mirella con Bruno, i nipoti Monica, Cristina, Luca, Mauro e Davide con le rispettive famiglie.I funerali avranno luogo martedì 10 aprile alle ore 13.30 partendo dalle Piccole Figlie per la chiesa di Santa Maria della Pace, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Domani lunedì 9 aprile alle ore 20.15 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale dell'Hospice delle Piccole Figlie per le cure prestate.8 aprile 2018