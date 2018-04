ALDA BONAZZI

Ci ha lasciato la caradi anni 87Ne danno il triste annuncio il figlio Ugo con Mariuccia, i nipoti Silvia con Simon, Luca con Valeria e i pronipoti Julian, Adam, Sibylla, Diana e Nadia.I funerali avranno luogo martedì 10 aprile alle ore 10,30partendo dalle sale del commiato Ade,site in Viale della Villetta 31/a per la Chiesa dello Spirito Santo indi per il Cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 presso la stessa Chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.9 aprile 2018Ï Fam. Azzali-BorettiniÏ Corrado, Guido ed Enrico BorelliNel rimpianto della caraAssunta, Paolo, Prisca e Dirce abbracciano Ugo e famiglia.9 aprile 2018Lucia e Beppe, Paola, Silvana e Mario partecipano commossi al dolore di Ugo e famiglia per la perdita della cara mamma9 aprile 2018