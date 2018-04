ENRICO CONSIGLI

«Più forte della morteè l'amore...»È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Maestro del LavoroNe danno il triste annuncio la moglie Erminia, le figlie Silvia con Massimo, Emanuela con Sergio, gli adorati nipoti Francesco, Andrea, Chiara e Pietro, i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 10 aprile alle ore 10.30 partendo dalle Nuove Sale del Commiato «Collecchiesi» in via delle Basse, 1/G per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: lunedì 8.30/12.30 e 14.30/19.00; martedì dalle 8.00 in poi.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il reparto di Cardiochirurgia e Clinica Medica dell'Ospedale Maggiore di Parma.Un grazie di cuore al Prof. Reverberi, al Dott. Maurizio Stefanini e al Dott. Maurizio Bellomi.9 aprile 2018Ï Annamaria, Roberto ConsigliÏ Margherita e CarlaÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteÏ Enzo Rolli e fam.Ï Maria Luisa RizziÏ Carlo Sani e famigliaÏ Alessio, Luciana, Marianna e MatteoÏ Luca, Paola, Tina, Giovanni OcchiÏ Giorgio Caselli e famigliaÏ Erminia Gabbi e famigliaÏ Fam. Carlo e Nadia GruppiÏ Fam- Walter e Maria MaghenzaniÏ Franco e Paola LazzariÏ Sandra e Pietro RapacchiÏ Betta e AriannaÏ Fortunato e fam.marito e papà esemplare, sei stato e rimarrai sempre la nostra forza e il nostro punto di riferimento.Continua a guidarci da lassù con l'immenso amore che ci hai donato e che farà sempre parte di tutti noi.Erminia, Emanuela e Silvia.9 aprile 2018Ciao caro e dolcegrazie della tua dedizione e amore infiniti.Vivrai per sempre nel nostro cuore.Francesco, Andrea, Chiara e Pietro.9 aprile 2018I nipoti Andrea, Matteo, la cognata Angela e rispettive famiglie ricordano con commozione e affetto il carissimoe abbracciano Erminia, Emanuela, Silvia e famiglie.9 aprile 2018Zia Gianna è affettuosamente vicina a Erminia, Emanuela e Silvia nel ricordo dell'indimenticabile9 aprile 2018Ï Marta e NinìIl Fondo di Solidarietà «R. Barilla», il Cral Aziendale, il Gruppo Medaglie D'Oro ed i Pensionati tutti della Società Barilla, partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caro9 aprile 2018Il Presidente, i Vice presidenti, l'Amministratore Delegato e i Dirigenti della Società Barilla esprimono il proprio cordoglio alla famiglia per la perdita del caro9 aprile 2018Alice e Federico si stringono commossi a Silvia e famiglia per la perdita del papà9 aprile 2018Ivana, Angelo e famiglia sinceramente commossi si uniscono al dolore di Emanuela e familiari tutti per la perdita del loro caro9 aprile 2018Partecipiamo al dolore della famiglia nel ricordo del caroLisetta e familiari.9 aprile 2018Salutiamoamico gentile.Un abbraccio ad Erminia, alla quale saremo sempre vicini e alla sua famiglia.Claudio e Franca, Giancarlo e Marta.9 aprile 2018Monica, Lorenzo e figli sono vicini con affetto ad Erminia e figlie per la perdita del caro9 aprile 2018Alfredo e Maria Vittoria sono vicini ad Erminia e figlie per la perdita del caro9 aprile 2018Caroi tuoi insegnamenti ed il tuo modo di essere saranno ricordati per sempre.Un caro abbraccio alla tua famiglia.Famiglie Adamo, Ruggeri, Valenti, Tortorelli, Ferrari, Ellettari.9 aprile 2018Mara con Giancarlo, Gabriella con Francesco, Angela con Sandro, Lucia con Costante, Egle con Pio, Rita con Giuseppe, Guido, Franca, Silvana con Giacomo sono vicini a Erminia per la perdita dell'amico carissimo9 aprile 2018Ilva e Renzo Oddi sono affettuosamente vicini a Erminia per la perdita del caro9 aprile 2018<+T>Nelda, Sabrina e famiglia partecipano al dolore di Erminia, Emanuela, Silvia e rispettive famiglie per la perdita del caro9 aprile 2018<+T>Simona Silvia e Franco Orsi partecipano commossi al dolore di Silvia e familiari per la perdita del papàe porgono sentite condoglianze.9 aprile 2018<+T>Ettore con Mariella, Elena con Alessandro e il piccolo Vittorio si stringono in un abbraccio e Silvia e porgono sincere condoglianze a Lei e famiglia per la perdita del suo amato papà9 aprile 2018<+T>Siamo profondamente vicini a Erminia, Silvia ed Emanuela per la perdita del carouomo di grande onestà e saggezza.<+T>Lauro e Luciana, Ivano e Cristina, Italo e Mirella.9 aprile 2018<+T>Con tanto affetto ci uniamo al dolore di Erminia, Silvia, Emanuela e famiglie per la perdita del caro<+T>Italo e Mirella.9 aprile 2018<+T>Caroin questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico, in quel momento sei apparso tu...<+T>Ho fatto quello che farebbe qualsiasi amico: ho pregato e ho ringraziato Dio per te.<+T>Grazie per essermi amico (Borges).<+T>Italo.9 aprile 2018