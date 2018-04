BRUNO MORDONINI

Ha lasciato i suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio la moglie Rosa, i nipoti, le cognate, i cognati unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà questo pomeriggio alle ore 15,00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Roncocampocanneto ove alle ore 15,45 sarà celebrata la Santa Messa indi, per la cremazione, al Tempio di Valera.Le ceneri saranno deposte nel cimitero di Trecasali.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Sensi di stima e gratitudine vadano ai medici Dottor Augusto Scaglioni, Dottor Walter Sellaro e Dottor Michele Gianico, alle assistenti domiciliari ed a Michele, Rosa e Rossana.Non fiori ma opere buone.10-4-2018Ï Francesca, Federico BocelliÏ Famiglia Roberto GalvaniÏ Bruna CampaniniÏ Famiglia Adamo MordacciÏ Maria BocchiaGenesio Maria Giovanna e Margherita Banchini partecipano al lutto della Signora Rosa e dei famigliari tutti per la scomparsa del Signor10 aprile 2018Aldo Bocchia e famiglia partecipano commossi al dolore della moglie Rosa e familiari per la perdita dell'amico di sempree porgono a tutti affettuose condoglianze.10-4-2018Augusto e Oreste Ramenzoni, insieme ai collaboratori della RM Spa, partecipano commossi al dolore della famiglia per la scomparsa del signorgià co-fondatore della Società.10-4-2018