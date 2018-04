BRUNO PIANFORINI

«Tecum sepulta tota nostra domus»(Catullo)Il giorno 8 Aprile è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 94Reduce prigioniero n.9364 nel campo di lavoro XIII a Sulzbach-Rosenberg Germania.Lo annuncia il fratello Mario, le care Rosa e Maria ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 15.00 presso la chiesa parrocchiale di Lodrignano ove verrà celebrato il rito funebre indi si proseguirà per il cimitero locale.10 aprile 2018Ï Ester Malpeli e figliÏ Famiglie Pierino e Gaetano ZanettiÏ Famiglia Dall'Aglio- CostaRenato partecipa al lutto di Mario per la scomparsa del fratello10 aprile 2018Odilia partecipa al lutto di Mario per la scomparsa del carissimo10 aprile 2018Giovanni, partecipa al lutto di Mario per la scomparsa del fratello10 aprile 2018