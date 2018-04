PIETRO ABBATI

È tornato alla Casa del Padre il nostro carodi anni 77Ne danno il doloroso annuncio la moglie Nila e l'adorato figlio Massimo con Vittoria.I funerali si svolgeranno oggi 10 c.m. alle ore 11.00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la cremazione al Tempio di Valera.I familiari ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.10 aprile 2018Ciaosei stato per me un grande esempio di vita per la tua onestà, bontà e dedizione al lavoro.Ora sarà molto più difficile senza di te.Massimo.10 aprile 2018