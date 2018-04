MARIO ANCESCHI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 75Ne danno il triste annuncio le figlie Elisabetta e Cristina, gli adorati nipoti Laura, Pietro e Marco e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 11 aprile alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la Chiesa di Mamiano indi al cimitero di Vezzano.Il S.Rosario sarà recitato nella stessa Chiesa questa sera alle ore 20,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 aprile 2018Ï Famiglia Giorgio GherriÏ Famiglia Fabrizio BolzoniÏ Famiglia Bernini LuigiÏ Circolo Punto D'IncontroI consuoceri Claudio e Franca con Davide e Barbara sono vicini a Elisabetta e Cristina per la perdita del papà10 aprile 2018I colleghi degli uffici Cna di Traversetolo e Langhirano partecipano al dolore di Elisabetta, Pietro e Laura per la perdita del caro10 aprile 2018Il presidente e soci del Circolo La Rondine partecipano al lutto dei familiari per la perdita del caro10 aprile 2018