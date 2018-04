CARMEN RONCHINI

Ha terminato la sua esperienza terrenadi anni 83Con amore l'annunciano i figli Fabrizio con Lina, Mariella con Paolo, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi martedì 10 c.m. alle ore 14,15 partendo dall'abitazione dell'estinta per la chiesa parrocchiale di Roccabianca indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Fabio Briganti per le premurose cure prestate.10 aprile 2018Ï Famiglie Benecchi- GuastiÏ Famiglie Orzi- ColombiIl Direttore di Cna Parma, Domenico Capitelli, unitamente alla Presidenza territoriale e al Consiglio di Amministrazione di Cna Servizi Parma appresa la dolorosa notizia dell'Improvvisa scomparsa della Sig.rain questo triste momento sono vicini al Presidente Paolo Giuffredi, alla moglie e a tutti i suoi famigliari e porgono loro sentite condoglianze.10 aprile 2018Il Prof. Rizzolatti, il personale Docente e Tecnico Amministrativo dell' ex Istituto di Fisiologia Umana dell'Università degli Studi di Parma è vicino a Fabrizio Orzi per la scomparsa della mamma10 aprile 2018