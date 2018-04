GIORGIO BOLSI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 75Ne danno il triste annuncio la moglie Carla, i figli, le nuore, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 11 aprile alle ore 15.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per il cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 aprile 2018Ï Osti RaimondiÏ Fam. Amigoni Bigliardidopo 56 anni insieme mi hai lasciato ma il tuo ricordo sarà sempre nel mio cuore.Carla.10 aprile 2018Ciaomi hai lasciato troppo presto.Mi mancherai tantissimo.La tua Marina.10 aprile 2018Ciaoricorderemo sempre le estati passate al mare con te.Giorgia, Alessio, Manuel, Lorenzo e Giada.10 aprile 2018Ivan Bolsi e fratelli partecipano al lutto della zia Carla per la perdita del caro10 aprile 2018La cognata Loretta e i figli Giuliano, Stefano e Fabrizio con le loro famiglie sono vicini alla zia Carla e figli per la perdita del caro10 aprile 2018La nonna Anna si stringe attorno a Carla e famiglia in questo momento di dolore per la perdita del caro10 aprile 2018Con tanto affetto ci uniamo al dolore di Carla e famiglia per la perdita del caroAntonio Schioppa, Mario Ceci, Donatella e Antonella.10 aprile 2018Denis si stringe affettuosamente a Marina per la perdita del caro babbo10 aprile 2018