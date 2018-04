MICHELE GARDINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 24Ne danno il triste annuncio la mamma Marilina, il papà Fausto, i fratelli Cristian e Jonathan con Chiara, la fidanzata Sara e famiglia, Dino, Patrizia, la bisnonna, i nonni, zii, zie, cugini e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 11 aprile alle ore 14,30 in Boretto partendo da Via Marconi 3 per la Basilica San Marco indi al cimitero locale.Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che interverranno alla cerimonia.Non fiori ma opere di bene.11 aprile 2018Ï Carlo Forni, Marzia e FedericoÏ Famiglie NieppiÏ Sergio Piazza e famigliaIl nonno Artemio, gli zii e i cugini si stringono a Fausto, Marilina, Jonathan e Cristian nel ricordo dell'amato11 aprile 2018I cugini Valter, Maurizio, Daniela, Claudio, Ornella e Antonella, la madre e le rispettive famiglie si uniscono al dolore che ha colpito Fausto e Marilina, Jonathan e Cristian per la prematura scomparsa del caro11 aprile 2018In questo momento doloroso Michela, Besma e Simona sono vicine alla famiglia Gardini per la perdita del caro11 aprile 2018Non sono gli anni di vita vissuti a fare un uomo, ma l'anima a renderlo tale.Zia Anna unitamente a figli e nipoti si stringe a Fausto e Marilina per la perdita del caro11 aprile 2018