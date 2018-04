LUANA GOVI

Ci ha lasciato la nostra caradi anni 62Ne danno il triste annuncio il marito Flavio, la sorella Ornella con Angelo, il nipote Nico e parenti tutti.I funerali si svolgeranno in forma civile, giovedì, 12 aprile alle ore 10,30 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n.27 per il cimitero di Mattaleto.Chi vorrà dare un ultimo saluto a Luana lo potrà fare da oggi presso la sala del commiato.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale tutto del reparto Prima Rianimazione Dottoressa Sandra Rossi dell'Ospedale Maggiore.11 aprile 2018Ï Fam. Angela e Piero CavatortaZia Pepina con Remigio, Claudio, Giuliana e rispettive famiglie sono vicini a Flavio per la perdita della cara11 aprile 2018Carissimo Flavio nel dolore di questo giorno ci uniamo a te con un profondo abbraccio per la perdita della cara moglieLe famiglie di Via Mascagni.11 aprile 2018Cristian, Gianluca con Alexandra sono affettuosamente vicini a Flavio e famiglia per la perdita della cara11 aprile 2018Flavia, Venanzio e Betta sono vicini a Flavio per la perdita della cara11 aprile 2018Remo, Linda, Pietro, Sara, Carolina, Margherita, Roberta e Gianluca si stringono al dolore di Flavio e familiari per la perdita della cara11 aprile 2018