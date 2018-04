GINA TIBERTI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il triste annuncio i figli Franco, Corrado, Daniele, la sorella Anna, le cognate, le nuore, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.Il funerale avrà luogo oggi stesso alle ore 15.30 nella chiesa di S. Antonio partendo dall'Ospedale di Vaio indi proseguirà per la cremazione.Si ringraziano fin d'ora quanti in ogni modo vorranno onorarne la memoria.11-4-2018Ï Anna e famigliaI nipoti Claudia, Nanda, Claudio e famiglie sono vicini a Corrado, Franco, Daniele e famiglie per la perdita della cara zia11 aprile 2018