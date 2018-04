MARIO ZULLO

Si è riunito a mamma e papàNe danno il triste annuncio la sorella Anna, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 13 aprile alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Cappella Interna di Villa S. Ilario in via Bodrio indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il sig. Bucci Maurizio.Si ringrazia il medico curante Dott. Fabrizio Alemanno.Un grazie di cuore a tutto il personale di «Villa S. Ilario» e «Assistenza 24H» in particolare alle sig.re Bohdana, Giulia, Svitlana e Valentina per le amorevoli cure prestate.12 aprile 2018Ti voglio benemi mancherai.Ciao «Bagolotto».Angelo.12 aprile 2018