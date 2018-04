CROCE

È mancato all'affetto dei suoi cari



Ing. ROBERTO RESTORI



Lo annunciano la moglie Paola, la figlia Marina con i nipoti Gilberto e Luca, la cognata Laura con Silvia e Rossana.



I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.45







partendo dalla Sala del Commiato COF



di Viale Villetta 16 per la chiesa di Maria Immacolata di Strada Casa Bianca, proseguendo per il Tempio di cremazione di Valera.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 12 aprile 2018



Ï Anna, Luciano e Sandro Campanini



Ï Paolo e Fiorenza Delprato



Ï Annalisa ed Ettore Galasso



Il Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Alberto Figna, il Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo e il Direttore Cesare Azzali partecipano al grave lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa dell'



Ingegnere ROBERTO RESTORI Parma, 12 aprile 2018



Il presidente, il vicepresidente, l'amministratore delegato, i consiglieri e i sindaci del gruppo «Gazzetta di Parma» si stringono alla moglie, signora Paola, ed alla figlia, signora Marina, nel dolore per la scomparsa del loro caro



Ing. ROBERTO RESTORI Parma, 12 aprile 2018



Condomini e amministratore del Condominio Tiziana, via Molossi 19, via Ghidini, 5 Parma partecipano al lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa del caro ROBERTO RESTORI Parma, 12 aprile 2018



Il Consiglio Direttivo ed i Soci tutti dello Sporting Club Parma partecipano al dolore della famiglia Restori per la perdita del Socio



Ing. ROBERTO RESTORI Parma, 12 aprile 2018



Silvia, Claudio e Giancarlo Menta unitamente a tutti i collaboratori dell'Agenzia Distribuzione Giornali, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa dell'



Ing. ROBERTO RESTORI



e porgono ai famigliari sentite condoglianze. Fidenza, 12 aprile 2018



Romano con Vanda insieme all'amico Giorgio Dall'Olio sono vicini a Paola e Marina per la perdita del caro ROBERTO Parma, 12 aprile 2018



Luigi e Maria Grazia Spagnoli, ricordando con affetto ROBERTO



partecipano sentitamente al dolore di Paola, Marina e figli. Parma, 12 aprile 2018



Luca, Susanna, Lucia, Andrea e Nicole si stringono a Marina in questo momento di profondo dolore per la perdita dell'amatissimo papà ROBERTO Parma, 12 aprile 2018



Elisa e Alberto Pietroni abbracciano Paola, Marina e gli adorati nipoti uniti a loro nel dolore per la perdita del caro amico ROBERTO Parma, 12 aprile 2018



Antonio e Maria Luisa Carra partecipano con tanta tristezza al dolore di Paola, Marina e familiari tutti per la scomparsa del caro ROBERTO Parma, 12 aprile 2018



Romana e Giancarlo Menta partecipano profondamente commossi al dolore della famiglia per la perdita dell'



Ing. ROBERTO RESTORI



e porgono le più sentite condoglianze. Fidenza, 12 aprile 2018