LUIGI PATTINI

È mancatodi anni 45Ne danno il triste annuncio la moglie Cinzia, la mamma Renata, la sorella Laura con Maurizio ed Alessandro, la nonna Maria Teresa, la suocera Maria Gabriella, i cognati, gli zii, i cugini, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 13 alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Bogolese (ore 15.00 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Il S. Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Chiesa di Bogolese.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada a tutto il personale medico e para-medico dei Reparti Day-Hospital Oncologico e Medicina Interna dell'Ospedale Maggiore di Parma per l'umanità e la professionalità dimostrate.Vada inoltre un grazie di cuore a Sandra per il prezioso aiuto e l'affettuosa assistenza.Non fiori ma offerte all'AIRC.12 aprile 2018Ï Teo, Giorgio, Luca, RiccardoÏ Famiglia Rino Peri e figliÏ Simona, Maurizio BallariniÏ Famiglia MontiÏ Roberta, Giovanni, AlleÏ Lina Avanzini LevatiÏ Luna e RobertoÏ Paolo e FrancescaÏ Rita e Giovanni TrianiÏ Maria, Anna e Paolo RapacchiÏ Mirco e RaffaellaÏ Tagliavini Lino e famigliaCiaoil cielo è la tua meta.Riposati dopo tante battaglie contro nemici crudeli.Un abbraccio.Nonna.12 aprile 2018Maria Gabriella con Silvia ed Alberto, Fabio e Sandra stringono in un forte abbraccio Cinzia e famigliari per la prematura scomparsa del caro12 aprile 2018Ciaoti ricorderemo sempre con grande affetto.Elisa, Denise, Matteo e pronipoti.12 aprile 2018Ciaopapà Ermes ti accolga con un grande abbraccio.Zio Claudio insieme a Loredana, Mattia, Andrea, Raffaella, Anna, Otello e Marisa sono vicini alla tua adorata Cinzia e a tutti i tuoi cari.12 aprile 2018Ciaoti salutano gli zii Remo e Paola, i cugini Stefano, Federica e famiglie.12 aprile 2018Ciaoci hai lasciato troppo presto, ma di te resterà la forza e il coraggio con cui hai combattuto.Ora ti vediamo sereno con il tuo papà.I tuoi zii Enrico, Francesca, Marco con le famiglie.12 aprile 2018Remo, Angela, Davide, Isacco partecipano commossi al dolore della moglie Cinzia e della mamma Renata e famiglie, per la perdita del caro12 aprile 2018Carlo e Luciana con Mauro e Roberta si uniscono al dolore della famiglia per la grave perdita del caro12 aprile 2018Luciano Rosetta Gabriele Samuele partecipano al dolore di Renata, Cinzia, Laura, Mauro e Alessandro per la scomparsa del caro12-4-2018Mario e Maurilia Villani con i figli partecipano al lutto che ha colpito la famiglia Pattini per la perdita del caro12 aprile 2018Luisa, Rosa sono vicine alla famiglia Pattini per la perdita del caro12 aprile 2018Enrico e Mara Biacchi con Fabio Del Porto sono vicini a Cinzia e famigliari per la perdita del loro caro12 aprile 2018Cinzia e Massimo Spattini partecipano al dolore di Cinzia per la perdita del caro12 aprile 2018Siamo vicini a Renata e famiglia per la perdita diVanda, Angiolino e famiglia, Maria, Bruno e figli, Emilio, Patrizia, Alex.12-4-2018Fausto Milla, Mauro Tina, Franco Diva, Gianni Enrica, Ferdinando, Arturo Vanna sono vicini ai famigliari per la perdita del caro12 aprile 2018