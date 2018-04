GIUSEPPE ANZOLA

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 96Ne danno il triste annuncio il figlio Giannino con Nanda, le nipoti Susanna e Giulia e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 13 aprile alle ore 10.30 partendo dall'abitazione in via Crema n.7 per la Chiesa di Noceto e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Emilio Coffrini e alle infermiere domiciliari.13 aprile 2018Ï Famiglia PalamidesiÏ Famiglia Scotti- RonchiniÏ Ezio e Guerina Reggiani