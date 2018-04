WALTER VIGNALI

«Ho sempre il Signore davanti agli occhi, con lui vicino non cadrò mai: il mio corpo riposa sicuro.»Improvvisamente è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie Adriana, la figlia Donatella con Stefano, i nipoti Francesco, Davide con Francesca, Luca con Beatrice, sorelle, cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 14 aprile alle ore 10.15 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in Via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.13 aprile 2018Ï Aurelia e famigliami sarai sempre vicino e mi aiuterai a trovare la forza per continuare a camminare da sola.Tua Adriana.13 aprile 2018La tua è stata una presenza importante nella mia vita, ed è con orgoglio che ti ho sempre chiamatoDonatella.13 aprile 2018il tuo sorriso ci accompagnerà nel cammino della vita e il tuo ricordo sarà sempre nei nostri cuori.Davide, Luca e Francesco.13-4-2018Le sorelle Livia con Mario, Luisa, Rosetta con Aldo e i nipoti con le loro famiglie piangono la scomparsa del caroe sono vicini a Adriana, Donatella e familiari tutti in questo triste momento.13 aprile 2018Le cognate Giuliana con Daniela, Marco e Filippo, Patrizia, Lorenzo e Valentina, Dina con Fabrizio, Daniela, Laura e Luca, addolorate per l'improvvisa perdita del carissimoabbracciano con affetto Adriana, Donatella, Stefano, Davide, Luca e Francesco.13 aprile 2018Maria Carla con i figli Claudio e Sabrina e famiglie saluta il cuginoe abbraccia Adriana, Donatella, Stefano e figli.13 aprile 2018Luciano Ubaldi e famiglia sono vicini ad Adriana, Donatella e Stefano per la perdita del caro13 aprile 2018Franco, Mariarosa, Luca, Michela e famiglia sono vicini a Adriana e Donatella per la perdita del caro13 aprile 2018Le famiglie Baisi e Rossi prendono parte al dolore dei familiari per la perdita del caro13 aprile 2018Puglia Bruno con rispettive famiglie prende parte al dolore di Adriana e Donatella per la perdita del caro13 aprile 2018Addolorati per l'improvvisa scomparsa del caro amicoPina, Corinella, Floretta, Annibale, Marilena, Mario, Iolanda, sono affettuosamente vicini ad Adriana e famigliari.13 aprile 2018Gina, Luigi e famiglia partecipano al dolore di Adriana, Donatella e famigliari per la perdita del caro13 aprile 2018Massimiliano con Grazia, Maria Giulia e Carlotta sono vicini a Luca in questo momento così doloroso per la perdita del nonno13 aprile 2018Rita, Elide e Pietro piangono l'improvvisa scomparsa del caroe stringono in un affettuoso abbraccio di conforto Luca, Adriana, Donatella e tutti i famigliari.13 aprile 2018Ci uniamo al dolore di Stefano, Donatella, Adriana e familiari tutti per la perdita del caroChiara, Corrado, Gabriele, Giancarlo, GianMaria, Giovanni, Giusy, Matteo, Silvia, Vincenzo.13 aprile 2018