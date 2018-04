RINA CAPELLI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio i figli Rolando con Mara, Gianni con Giovanna, i nipoti Michele e Nicola con le rispettive famiglie, gli adorati pronipoti Marco, Alberto e Luca, la nipote Armida e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi al cimitero di Mattaleto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Augusto Bertini, al personale tutto del centro cure progressive di Langhirano e della Privatassistenza.13 aprile 2018Gli amici della Compagnia delle Olive sono vicini a Gianni, Rolando e famiglie per la perdita della mamma13 aprile 2018