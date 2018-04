ADA PELOSI

È mancata all'affetto dei suoi cariAddolorati lo annunciano: i figli Nadia e Fabrizio, il genero Luigi, la nuora Angela, i nipoti Rita con Maurizio, Massimo con Francesca, Damiano con Francesca, Valentina con Luca, gli adorati nipoti Nicolò, Giorgia, Linda, Riccardo e parenti tutti.Il S.Rosario sarà recitato oggi venerdì 13 aprile alle ore 20,30 presso la parrocchia Maria Immacolata a Parma in Via Casa Bianca.I funerali partiranno sabato 14 aprile alle ore 14,30 dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa di Urzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.13 aprile 2018Lavinia, Ada, Luciano e famiglie abbracciano con affetto Nadia, Fabrizio e tutti i parenti; porgono l'ultimo affettuoso saluto a13 aprile 2018