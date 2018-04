ROSELLA BUIA

Ci ha lasciatoA funerali avvenuti per espressa volontà dell'estinta ne danno il doloroso annuncio il marito Giuliano, il fratello Andrea, i parenti tutti e tutti gli amici che le sono stati vicino.Le ceneri riposano nel Cimitero della Villetta.Si ringrazia tutto il personale delle Piccole Figlie Reparto Hospice.14 aprile 2018Siamo vicini con affetto a Giuliano e Andrea nel ricordo della caraRossella, Antonio e Lorenzo.14 aprile 2018Maurizio, Silvia, Michele, Barbara con Giovanni e Bianca sono vicini ad Andrea per la perdita della sorella14 aprile 2018Siamo vicini ad Andrea e Giuliano per la perdita diGiordana, Carlotta e Simona.14 aprile 2018