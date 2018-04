LINO SACCANI

Lasciando un vuoto incolmabile, è mancato all'affetto dei suoi caridi anni 71Con infinito amore lo annunciano la moglie Rosetta, i figli Gina con Gerardo, Francesca con Antonio, Cristian con Benedetta, gli adorati nipoti Sara, Marco, Stefania, Michele, Alessandro, Riccardo e Margherita, il fratello Romeo con Paola, Sandro, Paola e Giorgia e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 16 Aprile alle ore 8.30partendo dalle Sale del Commiato di Adeper la Chiesa del Buon Pastore indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domani sera alle ore 20.30 presso la stessa Parrocchia.Per chi volesse, il caro Lino sarà esposto presso le Sale del commiato di Ade dalle ore 14.00 di questo pomeriggio e per tutta la giornata di domenica dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.Un particolare ringraziamento vada al Dottor M.Tiseo e a tutto il personale del «Day Hospital Oncologico di Parma», grazie al medico curante Dottor Ciofani.Grazie di cuore alla Dottoressa Saccò e a tutto il personale dell' «Hospice la Valle del Sole» di Borgotaro per la grande umanità e professionalità dimostrate.Infine un grazie sentito ai suoi «Cari ed Insostituibili» amici di sempre.14 aprile 2018Ï Gianni, Nella, Andrea, Cristina FavaÏ Bice e Gianfranco MelodiÏ Famiglie DieciÏ Famiglie FurlottiÏ Franco MaestriÏ Nando BucciÏ Emilio BertoliÏ Giuseppe PezzaniÏ Valter FurlottiÏ Aldo RodolfiÏ Augusto SecchiÏ Cocconi Luca, Silvia, Carlo e LuciaÏ Antonio, Emilietta Giordani e fam.Ï Cristina, Giuseppina, Marina e SilvanaÏ Alessandra e Micaela Giordani e famiglieÏ Staff CPRÏ Gian Marco Dondi e famigliaÈ stato un dono speciale averti avuto come padre.Il tuo amore e i tuoi insegnamenti sono un tesoro prezioso che ci accompagneranno per sempre, GrazieGina, Francesca, Cristian.14 aprile 2018Per l'infinito affetto con cui hai riempito i meravigliosi anni della nostra vita trascorsi con te e per i valori che ci hai trasmesso, resterai per sempre nei nostri cuori.È stato un privilegio aver avuto un nonno come te.Grazie di cuoreTi vogliamo bene, Sara, Marco, Stefania, Michele, Alessandro, Riccardo e Margherita.14 aprile 2018Pina con i figli Loredana Gianluca e Roberta e relative famiglie sono vicini a zia Rosetta e ai cugini per la perdita del caro zio14 aprile 2018Il Presidente con il Consiglio direttivo del Centro Coordinamento dei Parma Clubs sono vicini all'amico Romeo e familiari per la perdita del caro14 aprile 2018Claudio, Iside, Emiliano e Clara con le rispettive famiglie si stringono in un grande abbraccio alla moglie Rosetta e ai figli Gina, Francesca e Cristian per la scomparsa del caro14 aprile 2018Fulvia, Lino e Matteo Bottari abbracciano Cristian, Rosetta e la famiglia tutta nel ricordo, pieno di stima e affetto, di14 aprile 2018Alberto, Marta, Francesco e Ave si stringono in un abbraccio a Francesca e famiglia per la perdita del caro14 aprile 2018Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia Statale di Noceto e le bidelle abbracciano forte Gina e Francesca in questo difficile momento per la scomparsa del papà14 aprile 2018Luca, Daria e Nikole insieme a Lorella con Piero e Loredana sono affettuosamente vicini ai famigliari per la perdita del caro14 aprile 2018Marco, Ada e Ermes Cantarelli sono vicini a Rosetta, Gina, Francesco e Cristian per la perdita del caro14 aprile 2018Ciaoti ricorderemo sempre con tanto affetto.Claudia e Angelo con Adele, Livia, Monia, Manuel e Erika.14 aprile 2018Cristina, Giuliano, Rocco, Bernardo, Brigida abbracciano affettuosamente Cristian e famiglia addolorati per la perdita del caro14 aprile 2018Gli amici del gruppo «La Zingarata» si stringono a Rosetta e famigliari tutti per la perdita del caroBonfiglio G., Boschi E., Casoli M., Fontana L., Gambetta B., Gandolfi E., Laifer M., Malpeli T., Mantovani T., Monica C., Nardi W., Saccani C., Vignali F. e Vignoli G.14 aprile 2018Le persone speciali come te ti toccano l'anima e ti sfiorano il cuore.Ciaoci mancherai.<+T>Alberto, Daniela, Susanna, Massimo e famiglie.14 aprile 2018