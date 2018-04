ADA BOTTIONI

Ci ha lasciatodi anni 94Ne danno il triste annuncio i figli Maurizio e Marco con le rispettive famiglie, il fratello, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 16 aprile alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la Chiesa parrocchiale indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato nella stessa Chiesa Domenica sera alle ore 18,45.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 aprile 2018Ï Iolanda, Stefano, PatriziaÏ Giuseppina BroiaÏ Adele, Graziana, Ermanno, LaraÏ Camillo e Tiziana GhidiniÏ Fam. Stefano CantoniÏ Condominio AmbraÏ Gabriella, Rita ed Elisabetta CanevariÏ Giorgia, Nicoletta e Massimo CavatortaCon tanto affetto ci uniamo al dolore di Maurizio e Marco per la perdita della cara mammaIl fratello Elio con Claudio e Daniela.14 aprile 2018Carmen, Laura e Massimo partecipano al lutto di Maurizio, Marco e familiari per la scomparsa di14 aprile 2018Anna e Silvio con Cristina e Franco sono vicini a Maurizio, Marco e familiari per la perdita della cara14 aprile 2018Sergio Gemma Fabio Stocchi sono vicini ai nipoti Maurizio Marco e famiglie per la scomparsa della cara14 aprile 2018Angelo, Silvano, Roberto e famigliari si stringono con affetto a Maurizio e Marco per la perdita della cara14-4-2018